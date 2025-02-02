Aileler Yarıyıl Tatilinde Muradiye Şelalesi'ne Akın Etti

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Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler Muradiye Şelalesine akın etti

VAN - Yarıyıl Tatilini fırsat bilen aileler okul öncesi Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan görsel şölen oluşturan Muradiye Şelalesi'ne akın etti.

Van'ın Muradiye ilçe merkezine 8 kilometre uzaklığında ki şelale yaz-kış misafir ağırlamaya devam ediyor. Pazartesi sona erecek yarıyıl tatili öncesi aileler çocukların iyi zaman geçirebilmesi için Muradiye Şelalesine akın etti. Buz sarkıntılarının görsel şölen oluşturduğu şelale çevresinde aileler fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Konuyla ilgili İHA Muhabirine konuşan öğrenci ve ebeveynler yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte çocukların tekrar eğitime başlayacağı ve bu nedenle iyi zaman geçirilebilmek için Şelaleyi ziyaret etmek istediklerini söyledi.

"Yaz-kış fark etmez, her zaman çok güzel"

Yaz kış fark etmeden şelalenin her mevsim farklı bir görsel şölen oluşturduğunu söyleyen Şehriban Bulut, şelalenin dört mevsim eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu belirterek, "Hafta sonunu değerlendirmek için buraya geldik. Yaz-kış fark etmez, her türlü çok güzel. Gelmek isteyenleri bekleriz" dedi.

"Bölgenin en güzel yerlerinden biri"

Adem Eminoğlu vatandaş ise fırsat buldukça buraya geldiklerini ifade ederek, "Hafta sonları ve tatillerde şelaleye gelip dinleniyoruz. İlçemizin ve bölgemizin en güzel yerlerinden biri. Stres atmak için harika bir ortam sunuyor. Kış mevsimindeyiz, ancak bu yıl yeterince kar yağmadığı için manzara beklediğimiz kadar etkileyici değil. Yine de her mevsim güzel" diye konuştu.

"Turizm potansiyeli artırılmalı"

Şelalenin her zaman ziyaretçilerle dolup taştığını belirten Eminoğlu, " Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından buraya gelenler var. Fotoğraf çekip gezmeyi çok seviyorlar. Umarım ilerleyen zamanlarda burası daha da gelişir, daha iyi restoranlar ve konaklama alanları yapılır. Böylece turizm canlanır ve hem ülkemiz hem de ilçemiz ekonomisine katkı sağlanır" şeklinde konuştu.

Yarıyıl tatilinde keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden öğrenciler ise şelaleye geldikleri için mutlu olduklarını, pazartesi ders başı yapacaklarını söylediler.