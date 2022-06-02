Ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde - Son Dakika
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Ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde

02.06.2022 15:46
Ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti bin 4'üncü gününde devam ediyor.

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti bin 4'üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde de devam ediyor. 8 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 3 seneye aşkındır evlat nöbetinde olduğunu anımsattı. Evladını HDP'den istediğini belirten anne Arslan, "Evladım HDP tarafından kaçırılmış. 8 senedir onun acısını, hasretini çekiyorum. Aysun, beni duyuyor, görüyorsan kaç gel. Kardeşlerin her gün senin için ağlıyorlar. İçim içimi yiyor, ciğerim yanıyor. Ne olur artık geri dön" dedi.

(Murat Başal-İHA)

Ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde
Ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde
Ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde
Ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde
Ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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