AJet Hava Yollarının Rötarı Yolcuların Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika
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Yerel

AJet Hava Yollarının Rötarı Yolcuların Tepkisine Neden Oldu

Erzurum'da AJet hava yollarının 5 saatlik rötarı yolcuların tepkisine neden oldu. Ankara ve İstanbul seferleri planlanandan 4-5 saat gecikmeli olarak yapıldı. Yolcularla görevliler arasında yaşanan gerginlik güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu.

21.07.2024 10:33
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Erzurum'da AJet hava yollarının 5 saatlik rötarı yolcuların tepkisine neden oldu.

Erzurum'da dün akşam 19, 20 ve 21.30'da planlanan Ankara, İstanbul seferlerinin 4 ve 5 saat gecikmeli olarak yapılması yolcularla görevlileri karşı karşıya getirdi. Duruma tepki gösteren yolcularla görevliler arasında yaşanan gerginlik üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Seferler 00.30'dan sonra gecikmeli olarak yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AJet Hava Yollarının Rötarı Yolcuların Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika

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