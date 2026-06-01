AK Parti Adana teşkilatı bayram boyunca sahadaydı

AK Parti Adana İl Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince il genelinde gerçekleştirilen programlarla teşkilat mensuplarının, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramı birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşandığı bildirildi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın bayram programlarının başlangıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Bayramlaşma Programı ile yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Adana Milletvekilleri Faruk Aytek ve Abdullah Doğru, 64. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, MKYK üyeleri, belediye başkanları, geçmiş dönem belediye başkanları ve teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yapan çok sayıda partili katıldı. Programda teşkilat mensuplarıyla bayramlaşılırken, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

İl başkanı Dağlı, 5 ilçede vatandaşlarla buluştu

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ise bayram süresince İmamoğlu, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen programlara katıldı. İlçe teşkilatlarıyla bayramlaşan Dağlı, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Bayramın manevi atmosferini hem teşkilat mensuplarıyla hem de vatandaşlarla paylaşan Dağlı, gittiği her ilçede yoğun ilgiyle karşılandı.

Ziyaretler kapsamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Dağlı, AK Parti'nin en büyük gücünün milletle kurduğu güçlü gönül bağı olduğunu vurguladı.

İl Başkanı Tamer Dağlı yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın güçlendiği müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı vesilesiyle teşkilat mensuplarımızla, esnafımızla ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştık. Gittiğimiz her noktada vatandaşlarımızın samimiyeti ve muhabbetiyle karşılaştık. AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizle iç içe olmaya, vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye ve Adana'mız için çalışmaya devam edeceğiz."

Adana Milletvekili Abdullah Doğru da bayram programları kapsamında Ceyhan, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde teşkilat mensupları ve vatandaşlarla buluştu. İlçe teşkilatlarında düzenlenen bayramlaşma programlarına katılan Doğru, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların bayramını tebrik etti.

Adana Milletvekili Faruk Aytek ise Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde teşkilat mensuplarıyla bayramlaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Aytek, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunu vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirtti. - ADANA