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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi hayatını kaybetti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, geçtiğimiz ay babasını kaybettikten sonra bugün vefat etti. Çelik, 15 gün içinde hem baba hem de anne acısı yaşadı. Sevenleri sosyal medyadan başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik\'in annesi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 11:21,
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, hayatını kaybetti. Çelik, 15 gün içinde hem baba hem de anne acısı yaşadı.

Bursa Milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik vefat etti. Geçtiğimiz ay babası Hacı Yaşar Çelik'i kaybeden Çelik, bugün de annesi Hadise Çelik'in vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadı. 15 gün içinde hem babasını hem de annesi vefat eden Çelik'e sevenleri sosyal medyadan başsağlığında bulundu.

Hadise Çelik, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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