AK Parti Bilecik İl Başkanı Projeleri ve Sorunları Ele Aldı

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ilçe başkanları ile bir araya gelerek, ilin geleceğine yönelik projeler ve yerel sorunlar masaya yatırıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Partinin 7 ilçe 2 belde başkanlarıyla bir araya gelerek, 1 aylık gündemi değerlendirdiler. Toplantıda alınan kararların Bilecik'e ve partililere hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Yıldırım, "Haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı Belediye Meclis üyelerimizin katılımları ile gerçekleştirdik. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK