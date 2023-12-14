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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık toplantıyı gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık toplantıyı gerçekleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Gündem'in çalışmaları aktardığı ve yerel seçimlere hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık toplantıyı gerçekleştirdi
14.12.2023 - 10:51,
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti İl teşkilatı, bu hafta yapılan toplantıda, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Gündem'i ağırladı. Gündem, Osmaneli AK Parti teşkilatının yürüttüğü çalışmaları aktardı. Yerel seçimler yaklaşırken, son değerlendirmeler yapıldı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bu seçimlere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi halkımızın yanında, onlara hizmet etmek için geliyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık toplantıyı gerçekleştirdi - Son Dakika
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