 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Bilecik İl Başkanı: 'Yeniden Bilecik' için görüşmeler devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Bilecik İl Başkanı: 'Yeniden Bilecik' için görüşmeler devam ediyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Yeniden Bilecik' için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Yerel seçimlerin ele alındığı görüşmede, parti aday adaylarıyla bir araya gelindi ve çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı: \'Yeniden Bilecik\' için görüşmeler devam ediyor
21.12.2023 - 10:38,
Abone Ol

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Yeniden Bilecik' için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mücahit Durmuşoğlu ve Genel Merkez Bilgi İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Davut Arpa, Bilecik AK Parti aday adayları ile bir araya geldi. Yerel seçimlerin ele alındığı görüşmede 'Yeniden Bilecik' dendi. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Yeniden Bilecik için istişarelerimiz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerel seçime her zaman olduğu gibi hazırız ve en iyi şekilde geliyoruz. Halkımızın yanındayız hizmet etmekten gocunmuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mücahit Durmuşoğlu, Marmara Bölgesi, AK Parti, Bilecik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Bilecik İl Başkanı: 'Yeniden Bilecik' için görüşmeler devam ediyor - Son Dakika


11:13
Dolar/TL 29,16 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,16 seviyesinden işlem görüyor
11:08
İYİ Parti'de İstifalar Art Arda Geliyor İYİ Parti'de İstifalar Art Arda Geliyor
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı

Son Dakika
11:13 Dolar/TL 29,16 seviyesinden işlem görüyor
11:08 İYİ Parti'de İstifalar Art Arda Geliyor
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:23:18. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Bilecik İl Başkanı: 'Yeniden Bilecik' için görüşmeler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement