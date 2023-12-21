AK Parti Bilecik İl Başkanı: \'Yeniden Bilecik\' için görüşmeler devam ediyor

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Yeniden Bilecik' için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mücahit Durmuşoğlu ve Genel Merkez Bilgi İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Davut Arpa, Bilecik AK Parti aday adayları ile bir araya geldi. Yerel seçimlerin ele alındığı görüşmede 'Yeniden Bilecik' dendi. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Yeniden Bilecik için istişarelerimiz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerel seçime her zaman olduğu gibi hazırız ve en iyi şekilde geliyoruz. Halkımızın yanındayız hizmet etmekten gocunmuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK