AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'a Bozüyük'ten Tam Destek - Son Dakika
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'a Bozüyük'ten Tam Destek

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım\'a Bozüyük\'ten Tam Destek

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük ilçesinde partililerle bir araya geldi. Delegeler, Yıldırım'a 28 Aralık'taki kongrede destek vereceklerini açıkladı. Yıldırım, teşkilatın güç birliği vurgusunu yaptı.

25.12.2024 13:28  Güncelleme: 13:30
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, seçim öncesi Bozüyük ilçesinde partililer ve delegelerle bir araya gelirken, Bozüyüklü delegeler 'Yıldırım' dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'ne parti tarafından yeniden aday gösterilirken, Bozüyük delegelerden tam destek geldi. Bozüyük'te bir düğün salonunda düzenlenen programa, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam ve çok sayıda delege katıldı.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Bilecik 8. Olağan Kongresi öncesinde yapılan çalışmalar hakkında Bozüyük ilçe delegelerine bilgi verdi. Yıldırım, teşkilatın kongreye yönelik hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu ve Bilecik teşkilatının güçlü bir birliktelik sergilediğini vurgulayarak, "AK Parti'nin başarısının en önemli dinamiklerinden biri, teşkilat içerisindeki güçlü dayanışma ve birlik ruhudur. Bu ruh, sadece bugünün değil, geçmişte görev almış tüm başkanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte hareket ederek köklenmiştir. Bu kapsamda Bozüyük İlçe Başkanımız Ersin Çam'ın ev sahipliğinde il delegelerimizle bir araya geldik. AK Parti, büyük bir ailedir. Biz, bu ailenin fertleri olarak birbirimize kenetlenmiş durumdayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'a Bozüyük'ten Tam Destek - Son Dakika

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