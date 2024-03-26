AK Parti Bilecik İl Başkanlığı \'Büyük Aile İftarı\' düzenledi

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AK Parti İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen 'Büyük Aile İftarı' yüzlerce teşkilat üyesini bir araya getirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinden düzenlene iftara Bilecik Milletvekili Halil Eldemir,, İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

İftar sonrası AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 31 Mart günü yapılacak seçimlerinin önemine değinerek, "Geçtiğimiz beş yılda dört belediye başkanı gören Bilecik'te yaşanan istikrarsızlık sebebiyle kaybettiği hizmetlerin önümüzdeki dönemde AK Parti belediyeciliği ile telafi edilerek hemşerilerimizin yaşadığı tüm sıkıntıların giderilerek marka bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. Büyük aile iftarının sadece bir iftar programı olmadığını, aynı zamanda AK Parti'nin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren, geleceğe yönelik umutları yeşerten bir buluşma" dedi. - BİLECİK