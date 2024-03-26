AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 'Büyük Aile İftarı' düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 'Büyük Aile İftarı' düzenledi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı \'Büyük Aile İftarı\' düzenledi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen 'Büyük Aile İftarı' yüzlerce teşkilat üyesini bir araya getirdi. İftar sonrası yapılan konuşmalarda, önümüzdeki dönemde AK Parti belediyeciliği ile Bilecik'in marka bir şehir oluşturmayı hedeflendiği vurgulandı.

26.03.2024 11:40  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen 'Büyük Aile İftarı' yüzlerce teşkilat üyesini bir araya getirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinden düzenlene iftara Bilecik Milletvekili Halil Eldemir,, İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

İftar sonrası AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 31 Mart günü yapılacak seçimlerinin önemine değinerek, "Geçtiğimiz beş yılda dört belediye başkanı gören Bilecik'te yaşanan istikrarsızlık sebebiyle kaybettiği hizmetlerin önümüzdeki dönemde AK Parti belediyeciliği ile telafi edilerek hemşerilerimizin yaşadığı tüm sıkıntıların giderilerek marka bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. Büyük aile iftarının sadece bir iftar programı olmadığını, aynı zamanda AK Parti'nin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren, geleceğe yönelik umutları yeşerten bir buluşma" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

AK Parti, Bilecik, İftar, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 'Büyük Aile İftarı' düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 5’nci tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 5'nci tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:34 Vietnam’da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
09:41 MHP’li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi MHP'li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:59 Karabük’te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 11:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 'Büyük Aile İftarı' düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement