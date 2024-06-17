AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu AFAD İl Müdürü'nü ziyaret etti

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AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu üyeleri, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve AK Parti heyeti olarak AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'u ziyaret ederek Bilecik'te doğal afetlere karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AFAD adı altında gerçekleştirilen tatbikatlar hakkında detaylı bilgi aldı. - BİLECİK