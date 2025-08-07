AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Defterdar Bekir Şahin\'i Ziyaret Etti

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik Defterdarı Bekir Şahin'i makamında ziyaret etti.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevindeyken Bilecik Defterdarı olarak atanan Bekir Şahin kentte 1 yıldır yaptığı çalışmalar adından söz ettirdi. AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve Belediye Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetci, Bilecik Defterdarı Bekir Şahin'i makamında ziyaret etti. Şahin, ikiliye kurumları adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Yılmaz, Şahin'e görevinde başarılar diledi. - BİLECİK