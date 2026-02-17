AK Parti Bilecik teşkilatı mahalle sakinleriyle buluştu - Son Dakika
AK Parti Bilecik teşkilatı mahalle sakinleriyle buluştu

17.02.2026 10:12
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Teşkilat Başkanı Ömer Özdemir, İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı ve partililer Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen heyet, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığında yapılan açıklamada, AK Parti teşkilatı olarak her daim sahada olduklarını belirterek, "Bugün Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldik. Çok verimli bir buluşma oldu. Karşılıklı fikir alışverişi yaparak,vatandaşlarımız yanında olduğumuzu hissettirdik. Bizler liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kentimizde çalınmadık zil, gidilmedik ev bırakmayacağız" denildi. - BİLECİK

