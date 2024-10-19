AK Parti Bozüyük'te Kongre Heyecanı - Son Dakika
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AK Parti Bozüyük'te Kongre Heyecanı

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Ersin Çam, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı'na tek aday olarak seçildi. Kongre coşkuyla yapıldı.

19.10.2024 15:58
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AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığında kongre heyecanı

BİLECİK - Bozüyük'de AK Parti İlçe Teşkilatının 8'inci Olağan Kongresinde tek aday olan Ersin Çam başkanlığa seçildi.

Metristepe Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede konuşma yapan Ersin Çam; " Ülkemiz siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tam 22 yıldır aralıksız memleketimize ve milletimize hizmet ediyoruz. Allah'a hamdolsun ki memleketimize önceden hayali dahi kurulamayan benzersiz ve muhteşem eserler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Burada bunları tek tek anlatacak değilim, buna zaman yetmez. Ancak başınızı hangi yöne çevirirseniz çevirin her yerde eserlerimizi girebilirsiniz. Bu noktada alnımız ak, başımız dik evelallah. Tüm teşkilatlarımızla birlikte huzurunuzdayız. İlk günkü çalışma azmimizden, kararlılığımızdan, heyecanımızdan, davamıza olan bağlılığımızdan hiçbir şey kaybetmedik.İnşallah hep birlikte cumhur ittifakı kardeşlerimizle beraber 22 yıldır olduğu gibi, nice seçim zaferlerine daha birlikte imza atacağız"dedi.

Konuşmaların ardından faaliyet raporlarının okunması ve ibrasının yapılmasının ardından tek aday olan Ersin Çam'ın başkanlığı açıklandı.

Kaynak: İHA

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