AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu\'ndan DAİB Başkanı Madırlı\'ya hayırlı olsun ziyareti

06.05.2026 01:08
AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ömer Madırlı’ya ziyarette bulundu. Küçükoğlu, Orta Doğu’daki çatışmaların ticarete baskı yaptığını belirterek Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırma hedeflerini vurguladı. Madırlı ise bölgesel ihracatı artırmak için sanayiyi Anadolu’ya yayma, lojistik avantajları kullanma ve 2025’te ihracatı büyütme planlarını açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, beraberinde Başkan Yardımcısı Murat Anatepe ile birlikte Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanlığına (DAİB) seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Orta Doğu merkezli savaş ve çatışma ortamının uluslararası ticaret üzerinde doğrudan baskı oluşturduğunu belirterek, bunun Türkiye ekonomisi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Küçükoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemek amacıyla sayısız düzenleme hayata geçirdik. İhracatı ülkemizin geneline güçlü şekilde yaymak temel hedefimizdir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, özverili ve başarılı liderliğinde, Erzurum'un yanı sıra Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki ihracat potansiyelinin artmasını temenni ediyoruz. Gürbulak, Ağrı Gümrük Kapısı'nın iki katına çıkarılarak modernize edilmesine yönelik yatırım devreye alınmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılıktan turizme, tarıma dayalı sanayiden ileri teknoloji üretimine kadar geniş bir alanda yatırımlara kararlılıkla devam ediliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü, ufku ve yolu açıktır. Yönetim Kurulunuz ile güzel projelere imza atacağınıza inancımız tamdır. Size ve yönetiminizdeki tüm arkadaşlarınıza muvaffakiyetler diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı ise, yatırımcıyı ve üreticiyi Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden biri olan Erzurum'a kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Madırlı, "Kıymetli Başkanımız Sayın Küçükoğlu'na bu vesileyle hem ziyaretleri hem de güzel temennileri için gönülden teşekkür ediyorum. Savaşın uzaması ihracatçılar için büyük risk oluştururken, barış ortamının lojistik maliyetleri ve navlun fiyatlarını düşürerek Türk ihracatçısının rekabet gücünü artıracağını ümit ediyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ihracatı artırmak amacıyla sanayinin Anadolu'ya yayılmasını sağlamak, Bölgesel İhracat Buluşmaları, Reels videosu ve sürdürülebilirlik seferberliği eğitim programlarıyla yerel üreticileri desteklemek, DAİB ile koordineli çalışarak lojistik avantajları etkin şekilde kullanmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak 17 ile hizmet verdiklerini belirten Madırlı, 6 ülkeye komşu olmanın ve 8 sınır kapısına sahip olmanın önemli bir avantaj sağladığını kaydetti. Geçtiğimiz yıl ihracatı 3 milyar dolar seviyesinde kapattıklarını ve yüzde 16 büyüme elde ettiklerini aktaran Madırlı, 2025 yılında yaklaşık 7 bin firmanın ihracat gerçekleştirdiğini, bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye ortalamasına göre hızlı büyüyen bir birlik olduklarını ifade eden Madırlı, bu gelişimde önceki yıllarda rekabetçilikte elde edilen kazanımların etkili olduğunu vurguladı.

Küresel talepte önemli artışlar beklediklerini dile getiren Madırlı, ihracat ailesi olarak üretim, yatırım ve istihdamın lokomotifi olmaya devam edeceklerini belirterek, yakın gelecekte daha fazla üretim ve ihracatın gerçekleşeceğine inandıklarını, bu doğrultuda el birliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

