AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli"

19.07.2022 14:58
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında şebeke suyuna yapılacak yüzde 40'lık zammın reddi hakkında konuştu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında şebeke suyuna yapılacak yüzde 40'lık zammın reddi hakkında konuştu.

Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir'de şebeke suyuna yapılmasını planlanan yüzde 40 oranındaki zam, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan şehir şebekesinden akan suya, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yüzde 40 zam yapılması isteğinin yerinde olmadığını söyledi.

"Zam için ret oyu veren meclis üyelerine teşekkür ediyorum"

ESKİ (Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi) tarafından sunulan zam önerisinin AK Parti grubu, bazı meclis üyeleri ve belediye başkanlarının da oylarıyla reddedildiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Eskişehirli hemşehrilerimiz adına bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyanın ve Türkiye'nin hem pandemi hem de sonrasında savaştan kaynaklı sebeple sıkıntılar yaşadığı bu süreçte, hemşehrilerimizin zamla karşılaşması yerine özellikle temel ihtiyaçlardan birisi olan kullanma suyu, ulaşım gibi alanlarda belediyelerin indirime gitmesi mümkünken ve buna ilişkin örnekler varken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin zam yapma isteğinin yerinde olmadığını değerlendiriyoruz. Bu anlamda sağduyulu davranan, AK Parti ile birlikte hareket eden özellikle Cumhur İttifakı MHP'li meclis üyelerimizi ve diğer belediye başkanı ve meclis üyelerimizi bu konuda tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum."

"75 milyon TL bütçe fazlası veren ESKİ, Eskişehirlilerin menfaatine hareket etmeli"

Çalışkan, ESKİ'nin özellikle son 3 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 75 milyon TL kar kaynaklı para aktardığını anımsatarak, "ESKİ Genel Müdürlüğü'nün karlı bir kuruluş olduğu, zarar etmediği, toplumun özellikle Eskişehirlilerin menfaatine hareket etmesi gerektiği açık. Çünkü belediyeler sadece ticari işler yapmazlar, sosyal sorumluluklarından kaynaklanan sebeple halka her alanda ulaşma ve destek verme zorunlulukları vardır. Su da bunların en temel ögelerinden biridir. Büyükşehir belediyesinde ret oyuyla suya zam yapılmamasına imkan sağlayan tüm meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Zam, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: 'Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:15 Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:11:19. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Eskişehirlilerin menfaatine hareket edilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement