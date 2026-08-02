AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik’ten yoğun şehir mesaisi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte kent genelinde kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi. Mahalle ziyaretlerinden altyapı incelemelerine, üretici pazarı açılışından tarihi çarşı esnafı ve taziye ziyaretlerine kadar gün boyu halkla iç içe olan Bozgeyik, "Biz birlikte güzeliz" mesajı verdi.

Üçyüzevler'de gönül köprüleri kuruldu

Günün ilk duraklarından biri Üçyüzevler Mahallesi oldu. Şahin ve Fedaioğlu ile birlikte Mahalle Muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Bozgeyik, kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Bölgenin geleceğine yönelik projelerin istişare edildiği ziyarette konuşan Bozgeyik, gösterilen samimi ev sahipliğine teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Tarladan sofraya" projesiyle yerel üretime devam

Heyet, daha sonra Serinevler Mahallesi'nde yerel üreticileri desteklemek ve tüketicinin taze ürüne doğrudan ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Haydi Tarladan Sofraya" pazar yerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini mahalle sakinleriyle birlikte kesen Bozgeyik, projenin hem üreticiye hem de kent ekonomisine can suyu olacağını belirterek tüm hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi.

Tarihi Karagöz Caddesi ve Dericiler Esnafı ziyaret edildi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki'yle birlikte saha mesaisi kapsamında Gaziantep ticari hayatının kalbinin attığı en önemli merkezlerden biri olan Karagöz Caddesi esnafı ziyaret edildi. Cadde üzerindeki dükkanları tek tek gezen Bozgeyik, esnafla uzun uzun sohbet ederek talep, beklenti ve sorunlarını dinledi. Gittiği her dükkanda esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bozgeyik, kentin emektarlarına hayırlı işler dileğinde bulundu.

Programın devamında Taşlıca Dericiler Bölgesi'ne geçen heyet, Dericiler esnafıyla bir araya gelerek bölgede yürütülen modernizasyon ve altyapı çalışmaları hakkında görüş alışverişini sürdürdü.

Havalimanı - Mavikent güzergahında dev ulaşım projesi inceledi

Ulaşım altyapısını güçlendirecek stratejik yatırımları da yerinde inceleyen heyet, Mavikent - Havalimanı hattında devam eden yol açma çalışmalarını denetledi.

Tamamlandığında Havalimanı ile Mavikent arasındaki ulaşım mesafesini ve süresini önemli ölçüde kısaltacak proje hakkında bilgi alan Bozgeyik; alternatif güzergahın şehir trafiğini büyük oranda rahatlatacağını, vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağını belirtti. Bozgeyik, vizyoner projeden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ve sahada çalışan ekipleri tebrik etti.

Bozgeyik acılı ailelerin acılarını da paylaştı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik yoğun açılış ve saha programının ardından acılı günlerinde de hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Kısa süre önce yakınlarını kaybeden Mardinli Akay ailesine, Öztürkmen ailesine, Vanlı Mehmet Gülmez ailesine ve Dilek Özkeçeci'ye, taziye ziyaretlerinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti, merhum ve merhumelerin ailelerinin acılarını paylaştı. Yoğun geçen çalışmaların sonunda kısa bir değerlendirme yapan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik "Ne en eski partiye ne de yeni partiye Milletin teveccühü bugün daha güçlü şekilde AK Parti'yedir. Bugün sahada vatandaşlarımızın partimize olan ilgisini yakından gördük. Her şey kentimiz ve ülkemiz içindir" dedi.