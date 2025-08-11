AK Parti Gençlik Kollarında Görev Değişimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları'nda görev değişimi yaşandı.

Görevinden ayrılan önceki AK Parti Gençlik Kolları Başkan Mehmet Kiraz'ın yerine yapılan değerlendirmeler sonucunda Hasan Keteci atandı.

AK Parti teşkilatında gençlik çalışmalarının daha da güçlenerek devam edeceğini vurgulayan yeni Başkan Hasan Keteci, birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını ifade etti. Parti yönetimi ise; Keteci'ye yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK