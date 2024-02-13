AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri'ye geliyor - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri'ye geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri\'ye geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kayseri'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak. İkili, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda toplantı yapacak.

13.02.2024 15:39  Güncelleme: 16:21
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kayseri'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kayseri'ye gelecek. Şehirde çeşitli temaslarda bulunacak olan Elitaş ve Kandemir, daha sonra AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Elitaş ve Kandemir'in AK Parti İl Başkanlığı'nda toplantı yapacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri'ye geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri'ye geliyor - Son Dakika
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