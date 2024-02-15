AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir seçim çalışmalarını değerlendirmek için bir koordinasyon toplantısı düzenledi.
Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "Belediye başkan adayımızla, vekillerimizle ve teşkilatımızla birlikte Afyonkarahisar'daki çalışmaları konuştuk değerlendirme yaptık. Teşkilat olarak, ne durumdayız, neler yapıyoruz, yapılan çalışmalar neler, vatandaşlarımızla sahada karşılaşıldığında talep ve beklentileri nelerdir, konularını istişare ediyoruz. Vatandaşlarımızın hem adaylarımıza hem teşkilat mensuplarımıza aktardığı konular üzerine hep beraber şehir şehir ilçe ilçe analizler yaparak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Adaylarımızın heyecanı çok yüksek her biri inanmış, saha da olmaktan, vatandaşla temas ediyor olmaktan çok mutlular. Afyonkarahisar her zaman AK Parti'mize bizlere büyük destek vermiş bir şehirdir. Sağ olsunlar kıymetli Afyonkarahisarlılar Cumhurbaşkanımıza olan ilgi alakaları sevgileri muhabbetleri buradaki adaylarımızın hem genel seçimde hem de yerel seçimde gösterdikleri alaka her zaman bizi mutlu eden gururlandıran bir alakadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Seçim Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
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