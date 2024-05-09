Yerel

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Eskişehir'de seçim sonuçlarını değerlendirdi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

"Neden önceki seçimlerdeki başarıyı bu seçimde elde edemediğimizi değerlendiriyoruz"

"Değerinizi ve bu uğurda verdiğiniz bu mücadeleyi çok önemsiyorum"

ESKİŞEHİR - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu 31 Mart 2024 seçimlerinin malum sonuçlarından biz memnun değiliz, ama milletimizin ortaya koyduğu düşünceyi, fikri sandıktan okuyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ile Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'nın katılımıyla AK Parti Eskişehir İl Binası'nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimine ilişkin parti mensuplarıyla birlikte değerlendirme yapıldı. Seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını belirten Yusuf Ziya Yılmaz, konuyla ilgili yurt genelinde değerlendirme yaptıklarını dile getirdi. 2029 seçimleri için de şimdiden hazırlıklara başladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, partililere seslenerek morallerini bozmamalarını ve gayretlerini eksik etmemelerini istedi.

"Neden önceki seçimlerdeki başarıyı bu seçimde elde edemediğimizi değerlendiriyoruz"

AK Parti Eskişehir İl Binası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu 31 Mart 2024 seçimlerinin malum sonuçlarından biz memnun değiliz ama milletimizin ortaya koyduğu düşünceyi, fikri sandıktan okuyoruz. Sandık sonuçları bizim memnun olmadığımız sonuçlar olabilir. Ama orada milletimiz bize ne söylemek istedi, ne anlatmak istiyor, neden memnun değil milletimiz, neden bundan önceki seçimlerdeki elde ettiğimiz başarıyı bu seçimde elde edemediğimizi Türkiye genelinde değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmelerimizin sonucunda bizzat geleyim, ben Eskişehir'imizde de teşkilat mensuplarımızla görüşeyim. O fikir teatisini orada tamamlayalım, yorumlayalım düşüncesiyle buradayım. Ama daha da ötesinde, bu kampanya boyunca Eskişehir'imizdeki büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı mücadelesi boyunca başta Nebi Hatipoğlu beye ve diğer ilçe belediye başkanı kardeşlerime gayretlerinden ve çabalarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu çabayı ve bu gayreti takdirle takip ettiğimizi özellikle bilmenizi istiyorum. Başta Nebi beyin gayretini. İl başkanımızın, değerli kadın kolları başkanımızın ve değerli teşkilat mensuplarımızın o Ramazan Ayı'nda oruç ağızlarıyla birlikte koşuşturmaları, mücadele etmeleri ve bu mücadelede teşkilat mensubu olarak davamıza olan inanmışlıklarının gereğince verdikleri uğraşı takdirle takip ettiğimizi ve onun için de teşekkürüm borç bildiğimi özellikle sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar biz öyle bir siyasi hareketiz ki 2002'den bu yana girdiğimiz her seçimin galibi olduk. Ama bu seçimde arzu ettiğimiz sonucu alamadık" dedi.

"Değerinizi ve bu uğurda verdiğiniz bu mücadeleyi çok önemsiyorum"

2029'un hazırlığına şimdiden başladıklarının mesajını da veren Yılmaz, "Benim bugünkü buradaki varlığım da belki önümüzdeki süreç için yapılacak olan hazırlıkların bir aşamasıdır, bir boyutudur diyebiliriz. Kardeşlerim çok değerlisiniz, özellikle teşkilat mensupları. Değerinizi ve bu uğurda verdiğiniz bu mücadeleyi çok önemsiyorum. Ne olur bundan sonra gayretinizi hiç eksik etmeyin, öoralinizi yüksek tutun ve iletişim içerisinde olduğumuz bütün kardeşlerimizle olan sıcak kontakla temasını asla eskisinden az olmamak üzere yükselterek birlikte devam edelim" şeklinde konuştu.