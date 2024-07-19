AK Parti Heyeti Işıklar Köyü'ndeki Sinyalizasyon Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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AK Parti Heyeti Işıklar Köyü'ndeki Sinyalizasyon Çalışmalarını İnceledi

AK Parti Heyeti Işıklar Köyü\'ndeki Sinyalizasyon Çalışmalarını İnceledi

Çanakkale Merkeze bağlı Işıklar Köyü içerisindeki sinyalizasyon çalışmalarını AK Parti heyeti yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla trafik kazalarının azalması hedefleniyor.

19.07.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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Çanakkale Merkeze bağlı Işıklar Köyü içerisindeki sinyalizasyon çalışmalarını AK Parti heyeti yerinde inceledi.

Çanakkale'nin Işıklar Köyü içerisindeki sinyalizasyon çalışmalarını AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Nejat Önder, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ergin Sezen ve İl Yöneticileri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Yapımında sona gelinen çalışmalara dair AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Bir süre önce gerçekleştirdiğimiz Merkez Muhtarlar Derneği ziyaretimizde muhtarlarınızın talebi üzerine, Işıklar, Kurşunlu, Kemel ve Saraycık köylerimize ulaşımı sağlayan ve aynı zamanda Çan ilçe karayolunun da içinden geçtiği Dörtyol Kavşağı'nda sinyalizasyon çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Başta Işıklar olmak üzere bölge köy muhtarlarımızın talebi üzerine Dörtyol Kavşağı'ndaki sinyalizasyon ihtiyacını Karayolları Bölge Müdürlüğümüze iletmiş ve gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle takibini yapmıştık. Bugün; Işıklar Köyü Muhtarımız Hakan Deveci'ye misafir olarak sinyalizasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Maalesef burada geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımızın can kayıplarıyla sonuçlanan trafik kazaları yaşanmıştı. Çok kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecek olan trafik lambaları sayesinde bu kayıpların en aza inmesini ümit ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Heyeti Işıklar Köyü'ndeki Sinyalizasyon Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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