AK Parti İl Başkanı Hacılar'da İlçe Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Hacılar'da İlçe Ziyaretlerine Başladı

AK Parti İl Başkanı Hacılar\'da İlçe Ziyaretlerine Başladı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 8. Olağan İl Kongresi sonrası ilçe ziyaretlerine Hacılar ile başladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve iş birliği mesajları verdi.

12.02.2025 15:43  Güncelleme: 15:48
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından ilçe ziyaretlerine ilk olarak Hacılar'dan başladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; AK Parti İl Başkanı Okandan ve yönetimini Hacılar Belediyesi'nde ağırlayarak, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Özdoğan, İl Başkanı Okandan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan ve kıymetli yönetimini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hacılar, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe konumunda. Bu süreçte teşkilatımızın desteğiyle, birlik ve beraberlik içinde ilçemize değer katmaya devam edeceğiz. Sayın İl Başkanımızın ilk ilçe ziyaretini Hacılar'a gerçekleştirmesi bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Dün olduğu gibi bugün de iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, Hacılar'da devam eden yatırımlara da değinerek, "İlçemizin her alanda gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Kentsel dönüşümden altyapı projelerine, eğitimden sosyal ve kültürel çalışmalara kadar geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. Bu noktada teşkilatımızın ve büyüklerimizin destekleriyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Hacılar'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle, ilçemize değer katan çalışmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a teşekkür ediyorum. Hacılar'ın her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü görmek bizleri gururlandırıyor. AK belediyecilik anlayışıyla ilçemize kazandırılan hizmetlerin, önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inanıyorum. Bizler de il teşkilatı olarak üzerimize düşen her konuda destek olmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Görüşmede, Hacılar'da devam eden yatırımlar ve ilçenin gelişimine yönelik projeler ele alınırken, İl Başkanı Okandan'ın ilçe ziyaretlerine Hacılar'dan başlaması, bölgeye verilen önemi bir kez daha gösterdi.

Görüşmenin ardından Başkan Özdoğan ve İl Başkanı Okandan, Hacılar'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özdoğan, "Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Şehrimiz ve ilçemiz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti İl Başkanı Hacılar'da İlçe Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika

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