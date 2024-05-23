AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe binalarında durum değerlendirmesinde bulundu - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe binalarında durum değerlendirmesinde bulundu

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe binalarında durum değerlendirmesinde bulundu

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mücahit Durmuşoğlu ile ilçe binalarında durum değerlendirmesinde bulundu. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i de ziyaret ettiler.

23.05.2024 10:34  Güncelleme: 10:36
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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mücahit Durmuşoğlu ile ilçe binalarında durum değerlendirmesinde bulundu.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mücahit Durmuşoğlu, Genel Merkez Bilgi İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Davut Arpa, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve AK Parti Söğüt teşkilatı ile Belediye Başkanı Ferhat Durgut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Söğüt Belediye Başkanı Durgut, ilçede yapacağı çalışmalar hakkında bilgi vererek Bilecik'i güzel yerlere taşımak istediğini ifade etti.

Ardından Gölpazarı ilçesine geçen AK Parti heyeti burada ise gençler ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Ardından AK Parti heyetinin son durağı ise Pazaryeri oldu. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret ederek tebrik ettiler. Başkan Tekin, seçimlerin ardından yoğun bir şekilde Pazaryeri halkı için çalıştığını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe binalarında durum değerlendirmesinde bulundu - Son Dakika

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