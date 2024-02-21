AK Parti İl Başkanı ve Bölge Koordinatörü Çıldır İlçesini Ziyaret Etti

Yerel

Ak Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz ve Bölge Koordinatörü Volkan Mengi beraberindeki ekiple birlikte Çıldır ilçesini ziyaret etti.

Bölge Koordinatörü Volkan Mengi ve İl Başkanı Ersin Yılmaz'ı AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Şükrüoğlu, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, İl Genel adayları A. Rıfat Vural, Kenan Baydar ve partililer karşıladı. AK Parti ilçe seçim binasında gerçekleştirilen toplantıya partililer ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda ilk sözü AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu aldı.

AK Parti Çıldır ilçe başkanı Kürşat Gündoğdu konuşmasına Bölge Koordinatör Vekili Volkan Mengi ve İl Başkanı Ersin Yılmaz ve partilileri selamlayarak başladı. Başkan Gündoğdu " 31 mart günü yerel seçimlerde hem belediyeyi hem de İl Genel Meclis üyeliklerini kazanarak, ilçede üç sıfır yapacağız. İlçe halkının teveccühü bizleri hem mutlu ediyor, hem de umutlandırıyor" dedi. AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz bu seçimin çok önemli olduğunu ve il genelinde AK Partiye büyük ilgi olduğunu dile getirerek " Özellikle il merkezde partimize büyük bir talep var. Ardahan merkezde belediyeyi yeniden AK Parti ile buluşturacağız. Halkın ilgisi ve desteği o kadar büyük ki Ardahan'da belediyeyi büyük bir farkla kazanacağız. Parti içerisindeki küskünlükleri de hep birlikte çözeceğiz. Çıldır'da da gerek belediye, gerekse İl Genel Meclis üyeliklerinin kazanılacağına yürekten inanıyorum. Çıldır için buradan bir müjde vermek istiyorum. Çıldırın doğalgaz hattı işi onaylandı. Çok yakın zamanda Çıldır'ı doğalgaza kavuşturacağız. Hepinize teşekkür ediyor, yürekten selamlıyorum" diye konuştu.

Bölge Koordinatörü Volkan Mengi ülkenin hükümetin desteklerine ihtiyacı olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü " bir yere hizmet istiyorsak hükümetten yana olmalıyız. Yaşadığımız yerin gelişmesi, yaşam standartlarının iyileşmesi için tercihimizi iktidardan yana kullanmalıyız" şeklinde konuştu. Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu ise misafirlere teşekkür ederek, "iki İl Genel Meclis Üyesi genç kardeşimle birlikte, onların abisi olarak teşkilatımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak, Çıldır'da üç sıfır yapacağız. Buna yürekten inanıyorum"

Toplantının ardından AK Parti Seçim bürosu önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Bölge Koordinatörü Volkan Mengi, AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz ve beraberindeki ekip ilçeden ayrıldılar. - ARDAHAN