AK Parti İlçe Başkanı Savaş yaşamını yitirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar Evciler İlçe Başkanı Ali Dede Savaş (58) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Bir önceki dönem Belediye Başkanı iken Evciler ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürüten emekli öğretmen Savaş, hayatını kaybetti. Kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Savaş için bugün cenaze töreni gerçekleştirilecek. Savaş'ın Evciler ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR