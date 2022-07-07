AK Parti İzmir İl Teşkilatı bayramlaşma programında bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Teşkilatı bayramlaşma programında bir araya geldi

07.07.2022 21:31
AK Parti İzmir İl Teşkilatı bayramlaşma programında bir araya geldi

İzmir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesi partililerle bayramlaşma programı düzenlendi.

İzmir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesi partililerle bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Melek Eroğlu, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve AK Partili Belediye Başkanları katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise programa video konferans ile katıldı.

"Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçeceğiz"

Memleketi Erzincan'dan video konferansı ile bayramlaşma programına katılan Binalı Yıldırım, "Herkesin bayramı kutlu, geleceği parlak olsun. Bayramlar kardeşliğimizi daha da pekiştirmek için önemli ve güzel günlerdir. Önümüzde Kurban Bayramı'ndan sonra asıl bayram hazırlıkları başlıyor. 2023 Haziran'daki bayrama İzmir Teşkilatı dimdik ayakta, canla başla çalışıyor. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz, Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçeceğiz. İlerleyen dönemde bir dizi etkinliği düzenleyeceğiz, İzmir'e kuzeyden güneye gezeceğiz, programı gerçekleştireceğiz. Şimdiden yapacağınız ibadetleri Allah kabul etsin." diye konuştu.

"Bu seçimde vefa önemli olacak"

Bayramlaşma programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Çok yoğun bir maratondan çıktık. İzmir'de hiç durmadık, göreve geldiğimizden bu yana aralıksız çalışıyoruz. İzmir'de çelik gibi teşkilat var. Bu seçimde vefa önemli olacak. 20 yılda çok büyük hizmetler yapıldı. Bu seçimde bizim teşkilatlarımızla Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı yapacağız. Adaylığını da İzmir'den açıkladı. Bu nedenle bizim için bu büyük bir sorumluluktur. Amacımız da Cumhurbaşkanımızı birinci yapmaktır. Haziran 2023'te bunu yaşayacağız. Ramazan boyunca yaptığınız çalışmalar ve rekor iftar yemeği için sizi tebrik ediyor ve tüm İzmir halkının Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti İzmir İl Teşkilatı bayramlaşma programında bir araya geldi - Son Dakika

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