AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, resmi ortaklık iddiasını reddetti - Son Dakika
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, resmi ortaklık iddiasını reddetti

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AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan, resmi ortaklık iddiasını reddetti
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, sosyal medyada ortaklığı iddia edilen işletmeyle resmi ortaklığı olmadığını açıkladı. Okandan, tadilat sırasındaki elektrik altyapısı alacağı nedeniyle başta ortaklık ihtimali olduğunu, bunun haberlerden önce feshedildiğini söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; ortaklığı olduğu iddia edilen işletmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır" dedi.

Bazı sosyal mecralarda paylaşılan bir işletmeye ortak olduğu iddialarına cevap veren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı açıklamada; "Sosyal medyada bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır. Oranın tadilatı sırasında gerçekleşen elektrik alt yapısı ile alakalı yapılan işlemlerden kaynaklı alacağımızdan dolayı sürecin başında ortaklık ihtimali söz konusu olmuştur. Yasal süreçlerdeki aksamalardan dolayı da bu haberlerden çok önce bu durumdaki ihtimali de karşılıklı fesih edilmiştir. Lakin bu söylemler üzerinden usulsüzlük veya kanuna aykırı bir konuya destek veya ön alma durumu söz konusu dahi değildir. Ticari faaliyetler üzerinden siyasi olarak yıpratma, halkı kin ve nefrete yönlendirmeye yönelik haberlere karşı da gerekli hukuki süreçlerin yakinen takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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