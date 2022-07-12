AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika
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AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

12.07.2022 12:33
AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde AK Parti ilçe binasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde AK Parti ilçe binasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşma programına AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülçin Köseoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çetinkaya, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilatı, Mahalle Başkanları, Ana kademe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Partililere hitap eden Demir, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı, Bayramın birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi. Ak Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet İlhan; " AK Parti Köyceğiz ilçe teşkilatı olarak, her fırsatta kadınlarımızla, gençlerimizle gönüllere misafir olmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi evlerinde, işyerlerinde ziyaret ediyoruz. Milletvekilimiz Mehmet Yavuz Demir'e Kurban Bayramında bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. Değerli Köyceğizlilerin ve Köyceğiz'de bulunan misafirlerin Kurban Bayramını sevdikleriyle beraber, sağlıklı ve huzur içinde geçirmesini diliyor, saygılar sunuyorum" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Köyceğiz, AK Parti, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika
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