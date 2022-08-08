AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan aşure ikramı - Son Dakika
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AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan aşure ikramı

08.08.2022 18:45
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan aşure ikramı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 'Aşure Günü' etkinliği çerçevesinde, Karagöz Ahmet Paşa ve Ulu Camii'nde vatandaşlara aşure ikram etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 'Aşure Günü' etkinliği çerçevesinde, Karagöz Ahmet Paşa ve Ulu Camii'nde vatandaşlara aşure ikram etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve parti yöneticilerinin katılım sağladığı, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Aşure dağıtımında konuşan Başkan Önsay, "Dayanışma ve bereketin, birlik beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nde belediyemizce aşure pişirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Allah hayrımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Aşure Günü'müz mübarek olsun" dedi.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan aşure ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan aşure ikramı - Son Dakika
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