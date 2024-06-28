AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol için Mevlid-i Şerif okutuldu

25 Mayıs tarihinde bypass ameliyatı sonrası vefat eden AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65) için Mevlid-i Şerif okutuldu.
25 Mayıs tarihinde kontrol için gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı olan ve sonrasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65) için Külliye Camii'nde cuma namazının ardından Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif'e AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu, Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Deniz, siyasiler, bürokratlar, eski gol krallarından Tanju Çolak'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA
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