AK Parti Milletvekili Erol Keleş, Uçakta Kalbi Duran Vatandaşı Hayata Döndürdü - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Erol Keleş, Uçakta Kalbi Duran Vatandaşı Hayata Döndürdü

AK Parti Milletvekili Erol Keleş, Uçakta Kalbi Duran Vatandaşı Hayata Döndürdü

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun kalbi durduğunda kalp masajı yaparak vatandaşı hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

17.05.2024 11:36
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AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran bir vatandaşı kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Saat 01: 45'te Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun kalbi durdu. Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale aynı uçakta bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş'den geldi. Milletvekili Keleş, kalbi duran hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanına iniş yapıldı. Önceden haber verilmesi üzerine havalimanında sağlık ekipleri hazır bulunarak vatandaş hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Erol Keleş, Uçakta Kalbi Duran Vatandaşı Hayata Döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Erol Keleş, Uçakta Kalbi Duran Vatandaşı Hayata Döndürdü - Son Dakika
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