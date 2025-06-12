AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten Borçka Belediye Başkanı'na Sert Eleştiri - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten Borçka Belediye Başkanı'na Sert Eleştiri

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12.06.2025 10:49  Güncelleme: 10:58
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AK Parti Milletvekili Faruk Çelik\'ten Borçka Belediye Başkanı\'na Sert Eleştiri
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın belediye personelinin maaşlarını ödemek için evini satma niyetine sert tepki gösterdi. Çelik, başkanın açıklamalarının şov niteliğinde olduğunu belirterek, Borçka'nın yerinde saydığını ve yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın, belediye personelinin maaşlarını ödeyebilmek için kendi evini satacağı açıklamalarıyla ilgili, "Şehrimize yazık oldu, şovlarla, bir şeyler söyleyerek memlekette birilerini kandırabiliriz havasına giriyorlar" dedi.

Çelik, AK Parti Borçka İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın, "merkezi yönetim tarafından CHP'li seçmenin cezalandırıldığı, belediyenin mali kıskaca alındığı, yıllardır AK Parti'li belediye yönetimlerinin ödemediği borçların kendilerinden tahsil edildiği, personel maaşlarını ödeyemedikleri, bu yüzden kendisine ait bir daireyi satacağı" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Borçka Belediye Başkanı Orhan'ı "şov yapmakla" suçlayan Çelik, şunları söyledi:

"Daire satacakmış, bilmem dükkan satacakmış. Bunlara yazık oldu, şehrimize yazık oldu. Artvin merkezde de öyle, ilçelerde de öyle. Kaynak üretmeye, çözüm bulmaya, şehri ayağa kaldırmaya, şehrin sorunlarını çözmeye yönelik bir dertleri yok. Şovlarla, bir şeyler söyleyerek memlekette birilerini kandırabiliriz havasına giriyorlar. Sen oraya oturup yönetemeyeceksen, daireyi satacaksan neden geldin oraya? Bu, onun çocuğuna da yazık! İdare edeceksen çık, aday ol o zaman. İlan et, açıkça söyle. Çünkü bu şekilde idare edemiyorsun demektir. Eğer idare edemeyeceksen orada oturmayacaksın, bırakacaksın. İşte bu kadar basit.

"Belediyeler yerinde sayıyor, sorumluluk herkesin"

Ne yazık ki bu insanların elinde Borçka, Artvin merkez ve diğer ilçelerimiz yerinde sayma noktasına gelecek. Ama biz millete neyi taahhüt ettiysek onu yapacağız. Adliye Sarayı bizim işimiz, onu yapacağız. Ancak toplu konutu hayata geçiremeyeceğiz; çünkü bu bizim alanımız değil, o yetki bize verilmedi. Belediye başkanının ne projesi varsa ne taahhüt ettiyse Borçka'ya onu yapacak. Sizler de takipçisi olun, takip edin. Söz verdiyse, yapsın kardeşim. Sen daire falan satacağına söz vermedin. Sen başka bir şeyin sözünü verdin. Daire satıp nerede yatırım yapacaksın, onunla ilgilenmiyoruz. Bu senin özel işin. Ama bana verdiğin sözü yerine getir. Efendim biz kamu olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten Borçka Belediye Başkanı'na Sert Eleştiri - Son Dakika

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