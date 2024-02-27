AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara ile Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti. Çopuroğlu, şantiyede incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Çopuroğlu, projenin zamanında tamamlanması için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

27.02.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara ile Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti. Çopuroğlu, şantiyede incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara ile Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti. Şantiyede incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında bilgi alan Çopuroğlu, hızlı tren projesinin bölge için önemli bir ulaşım ağı oluşturacağı ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı vurguladı.

Çopuroğlu, ziyaretin ardından yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, projenin zamanında tamamlanması için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Şaban Çopuroğlu, Milletvekili, AK Parti, Kayseri, Ankara, Ulaşım, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement