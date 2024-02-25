AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Anadolu Yıldızları Spor Kulübü\'nü ziyaret etti

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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Anadolu Yıldızları Spor Kulübü'nü ziyaret ederek minik sporcular ile bir araya geldi.

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, farklı mahallelerde ve merkezler vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Odunpazarı'nda sokak sokak, mahalle mahalle gezerek seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Alp, Anadolu Yıldızları Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Burada minik sporcular ve aileleri ile buluşan Alp, Taekwondo Kuşak Sınavında başarılı olan sporculara kuşaklarını takdim etti. Tören sonrasında konuşan Özkan Alp, "Odunpazarı'nın bir an önce sosyal tesislere ihtiyacı var. Gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyaçları var. İnşallah 31 Mart'tan sonra Odunpazarı'nda sporcularımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız için spor ve sosyal tesis sorununu çözeceğiz" dedi.

"Gönüller yapmaya geldim"

Aday olduğu günden bugüne yoğun şekilde mahallelerde buluşmalar gerçekleştirdiğini belirten Özkan Alp, "Tüm mahallelerimizde, mahalle sakinlerimizle buluşuyor, sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Esnafımızın sorunları var, mahalle sakinlerimizin sorunları var, gencinden yaşlısına herkesin istekleri var. Bugün de burada geleceğin şampiyonları ile buluştuk. Odunpazarı'nın modern spor tesislerine ihtiyacı olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz. Çocuklarımızın gelişimi ve gelecekleri için Odunpazarı'nın yatırıma ve hizmete ihtiyacı var. Göreve geldiğimiz günün hemen ertesinde hızla çalışmaya başlayacağız. Sporun, gençlerimizin hayatında önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz ve onların her zaman yanında olacağız. Ben gönüller yapmaya geldim diyerek yola çıktım. Tüm Odunpazarı'nı bu düstur ile kucaklayacak ve bir an önce çalışmaya başlayacağım" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'e törende 27'nci Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Taekwondo sporunun önemli isimlerinden Milli Antrenör Hakkı Ünal da eşlik etti. - ESKİŞEHİR