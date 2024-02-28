AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan, Alp Emek Mahallesi'ne yapılacak olan 32 Derslikli Lisenin ihale süreçlerini yakından takip ettiğini söyledi.
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, her gün birçok farklı mahallede ve merkezde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Mahallelere yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve çözümler için çok çalışacağının sözünü veren Alp, en son Emek Mahallesi'nin en büyük taleplerinden biri olan lise sorununu çözmek için vatandaşlara söz verdi.
Emek Mahallesi'nde yaptığı konuşmada Özkan Alp, "Emek mahallemizin yıllardır lise sıkıntısı ve talebi olduğunu biliyorum. Odunpazarı'nın 85 mahallesi var ve bu mahallelerin her birine eşit hizmet götüreceğime söz veriyorum. Geçtiğimiz günlerde mahallemizde inşa edilecek lisenin ihale şartnamesi açıklandı. Emek Mahallemize ihtiyacını karşılayacak ve yakışacak bir lise inşa edilmesi için süreci yakından takip ediyorum. 32 derslikli bir okulun ilk aşamada tamamlanması planlanıyor. Bir an önce ihale sürecinin tamamlanıp okulun bir an önce çocuklarımıza hizmet verir hale gelmesi için çalışıyorum. Gençler ve çocuklar birinci önceliğim. Emek mahallemizde eğitimi ulaşılabilir kılmak için kaliteli binalara, kaliteli malzemelere ve iyi bir öğretmen kadrosuna ihtiyacımız var. Tüm bunların mahallemize getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu yola gönüller yapmaya geldik diye çıktık. Gönlünüz rahat olsun." şeklinde konuştu.
23 Şubat 2024 tarihinde 32 derslikli Anadolu Lisesi Yapım İşi ile ilgili olarak Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale süreci başlatılmış ve 23 Mart 2024 tarihine kadar ihaleye girecek firmaların teklif verme süreleri devam etmektedir. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan, Alp Emek Mahallesi'ne yapılacak olan 32 Derslikli Lisenin ihale süreçlerini yakından takip ediyor - Son Dakika
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