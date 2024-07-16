AK Parti Oltu İlçe Teşkilatı Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Oltu İlçe Teşkilatı Ziyareti

AK Parti Erzurum İl Başkanı ve milletvekilleri, Oltu ilçesinde teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Başarılarından dolayı teşekkür edildi ve sorunlar dinlendi.

16.07.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin Oltu çıkarması

ERZURUM - Erzurum Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat Oltu ilçesinde teşkilatlarla bir araya geldi.

Erzurum Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Seçim sonra ilçelerimiz dolaşıyoruz. Bu anlamda bu haftaki ziyaretimizi milletvekillerimizle beraber Oltu ilçemize gerçekleştirdik. 14 -28 mayıs seçimleri ve 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde göstermiş oldukları başarılardan dolayı teşekkürümüzü somutlaştırma adına teşkilatlarımız ile bir araya geliyoruz. Teşkilatımızın her bireyine ilçe başkanımızın nezdinde hem kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, belediye başkanımıza, sandık başkanlarımıza ve bu davaya hizmet etmiş herkese canı gönülden teşekkürü bir borç biliyoruz. Burada olmayanlar içinde siz bir emanet alın. Bu plaket mutlaka kendilerine de bu manada mutlaka iletin" dedi. Oltu Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz, sunulan plaketi Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Kadın Kolları Başkanı Selma Mevlütoğlu ve Ak Parti Oltu İlçe Başkan Yardımcısı Metin Polar il birlikte aldı.

"Hep birlikte çalışmaya devam"

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstermiş olduğu başarıdan dolayı AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Oltu İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. İlçe Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat ile geldikleri ilçe binasında yaptığı konuşmada, "İlçe başkanımız Oğuz Yavuz ve ilçe teşkilatına teşekkür ederiz. 14 -28 Mayıs genel seçimleri ve 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde Oltu Teşkilatı olarak göstermiş olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı şahsınızda ve tüm İlçe teşkilatına şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Oltu için durmadan yorulmadan çalışacağız ve üreteceğiz." diye konuştu. Plaket töreni sonrası, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz ile Abdürrahim Fırat, vatandaşların ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyerek notlar aldılar.

Kaynak: İHA

AK Parti, Erzurum, Oltu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Oltu İlçe Teşkilatı Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 23:07:27. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Oltu İlçe Teşkilatı Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement