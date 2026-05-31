AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Azaklı, son yolculuğuna uğurlandı

31.05.2026 16:14  Güncelleme: 16:29
Ordu'da rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bilal Azaklı (55) için Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bilal Azaklı'nın cenazesi, Şahincili Mahallesi'nde toprağa verdildi.

Törene Azaklı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir, ilçe belediye başkanları, parti teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Ordu, Son Dakika

