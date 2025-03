AK Parti Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, teşkilat mensuplarıyla birlikte Ramazan ayı boyunca 81 ilde program gerçekleştirdi.

Bu programlar kapsamında, tüm Türkiye'de Ramazan ayı boyunca her gün düzenli olarak ziyaret programı gerçekleştirildi. AK Parti kadroları ülke genelinde yaklaşık 1 milyon vatandaşla bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen Gönül Sofrası Programları ile öncelikle ve ağırlıklı olarak engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler, şehit yakını ve gaziler, depremzedeler, öğrenciler ve ihtiyaç sahibi haneler ziyaret edildi. Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca hazırlıkları yapılarak 81 ilde sistemli biçimde yürütülen bu programlar, AK Parti teşkilat mensuplarının başarılı şekilde gerçekleştirildi.

81 ilde kardeşliğimizi pekiştirdik

Ramazan boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin konuşan AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaretler ile milletin dayanışma ve kardeşliğine şahit olduklarını belirterek, "Bu güzel ruhu yaşatan herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Unutmayalım ki, iftar sofraları sadece ekmeğin değil, sevgi ve muhabbetin de paylaşıldığı mekanlardır. Gönüllerimizi ferahlamasına vesile olan Ramazan ayımız boyunca 81 ilde Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz ile iftarlarda ve sahurlarda buluştuk, kardeşliğimizi pekiştirdik" diye konuştu. Kaya, ziyaretler kapsamında ülke genelinde binlerce haneyi ziyaret ettikleri bilgisini de aktardı.

"Her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Ramazan boyunca her iftarda milletle bir araya geldiklerini kaydeden Kaya, "Gittiğimiz her hanede, kurduğumuz her sofrada gönül bağlarımızı daha da güçlendirdik. Ziyaretlerimiz kapsamında büyüklerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla unutmadık. Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize sıhhat diliyorum. Engelli kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz, yaşlılarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu ruh bizleri hep ileriye götürecek"

Mübarek ay boyunca özel gereksinimli çocuklara ziyaretler gerçekleştirdiklerini de belirten Kaya, "Özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim süreçlerini yakından takip etme fırsatı bulduk. Hayatın zorluklarına karşı mücadele eden annelerimizin fedakarlıklarına bir nebze olsun destek olabilmek bizler için büyük bir sorumluluktur. Türkiye Yüzyıl'ını inşa ederken bu ruh, bizleri hep ileriye taşıyacaktır" dedi. - ANKARA