AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer: Başsağlığı Dilemek Bedava Siyaset - Son Dakika
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AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer: Başsağlığı Dilemek Bedava Siyaset

Çamlıhemşin İlçe Kongresi'nde konuşan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, başsağlığı dilemenin önemini vurgulayarak, bu eylemin hem vicdani bir görev hem de siyasi bir fırsat olduğunu belirtti. Katmer, acılı günlerinde insanlara destek olmanın yanı sıra, bu şekilde partinin ve lider Recep Tayyip Erdoğan'ın unutulmayacağını ifade etti.

12.11.2024 13:31
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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Çamlıhemşin İlçe Kongresi'nde konuşan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, başsağlığı dilemek için vatandaşları aradıklarını belirterek "Başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun. Bedava siyaset. Senin aradığın kişi ve onun ailesi hayatta seni unutmaz. AK Parti'yi unutmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ı unutmaz" dedi.

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, partisinin Çamlıhemşin İlçe Kongresi'ne katıldı. Katmer, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Rize'de ölenlerin ve bize intikal eden ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Arkadaşlar çok mutlu bir de belki üzüntülüdür ama baş sağlığı dileği, onun acılı gününde yanında olmak onu çok mutlu ediyor ve acısını bir nebze telafi etmiş oluyoruz. Bir kere insan olarak vazifemiz, bir Müslüman olarak bir Müslümanın acılı günündeyken de yanında oluyoruz. Sevap alıyoruz, aşağı yukarı 70-80 kişiyi arıyoruz, başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun. Bedava siyaset. Senin aradığın kişi ve onun ailesi hayatta seni unutmaz. AK Parti'yi unutmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ı unutmaz. Beş yüzden başladık binlere, on binlere, elli binlere çıkacak bu. Seçime kadar üç yüz binleri bulacağız. Bedava siyaset arkadaşlar, bedava.

Bir başka husus, çok kişilerle muhatap olan özellikle din görevlilerimize hususen, isimlerine hususen cuma günü cuma mesajı yayınlıyoruz, mesaj çekiyoruz onlara. Çünkü din görevlilerimiz hakikaten en fazla kitleye hitap eden kesim. Onun için onlarında cuma gününün mübarekliğini onlara hissedip bizim de onların yanında olduğumuzu onlarında cuma günü yapacak olan dualarla beraber başta Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine dua etmeleri için o mesajı çekmiş oluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer: Başsağlığı Dilemek Bedava Siyaset - Son Dakika

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