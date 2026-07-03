AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Gökçedağ istifa etti

(ADANA)Haber: Erhan ÖZMEN

- AK Parti Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ istifasını sosyal medya hesabından "Bizlere düşen ise alınan ve uygun görülen tasarrufları olgunlukla karşılamak, kırgınlık üretmeden yolumuza devam etmektir" diyerek duyurdu.

Görevinden istifa eden AK Parti Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz kutlu davamıza, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı sadakat ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem boyunca hiçbir zaman nefsi hesaplarla hareket etmedim. Makamları amaç değil, davamıza hizmet etmek için bir araç olarak gördüm. Bu anlayışla verilen her görevi büyük bir gayret ve sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye çalıştım."

Siyasette bazen sahada verilen emeklerin, kurulan gönül köprülerinin ve ortaya konulan mücadelenin değerlendirilmesi farklı şekillerde tecelli edebilmektedir. Bizlere düşen ise alınan ve uygun görülen tasarrufları olgunlukla karşılamak, kırgınlık üretmeden yolumuza devam etmektir. Zira bizim bağlılığımız görevlere değil, davamızadır. İlçe başkanlığı görevinden ayrılıyor olmam, davamızdan ve teşkilatımızdan ayrıldığım anlamına gelmemektedir. Yarın hangi sıfatla olursa olsun, Cumhurbaşkanımızın emrinde ve davamızın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bu vesileyle, bugün itibarıyla ilçe başkanlığı görevimi sonlandırdığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum."