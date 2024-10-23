AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. - Son Dakika
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