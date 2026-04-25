AK Parti Vezirköprü Teşkilatının yeni hizmet binası açıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi Vezirköprü İlçe Teşkilatı, yeni hizmet binası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nın Yeni Mahalle Sanayi Caddesi üzerinde bulunan yeni hizmet binasının açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkan Yardımcısı Batı Karadeniz Bölge Başkanı Mücahit Yılmaz, Teşkilat Başkan Yardımcısı Kurtcan Çelebi, Samsun İl Koordinatörü Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, önceki dönem Ticaret Bakanı Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri MKYK Üyesi Yusuf Ziya Yılmaz, MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ak Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, çevre ilçe başkanları, çevre ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, göreve başlamalarının ardından mevcut binanın yetersiz kalması nedeniyle yeni hizmet binası için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bundan 9 ay önce Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle göreve başladık. 2002 yılından bu yana yapılan oylamalarda partimize sahip çıkan hatta 2023 yılı seçimlerde %80'in üstünde oy çıkan Vezirköprü'nün mevcut parti binasının yetersiz olduğuna kanaat getirerek sizlere daha iyi hizmet verebilmek yeni bir parti binası için çalışmalara başladık. ve bugün yeni hizmet binamızı tamamlamış bulunuyor ve açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Murat Gül, göreve geldiğinden bu yana Vezirköprü'ye kazandırdıkları projelerde desteklerini esirgemeyen Milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanına ve İl Başkanına teşekkür etti.

Ak Parti Samsun İl Başkanı Köse de: "Ben her Vezirköprü'ye geldiğimde çok büyük bir heyecan duyarak Vezirköprü'nün dağı, taşı, toprağı Ak Partilidir. Recep Tayyip Erdoğan'a sevdalı bir yerdir diyorum. Bütün seçimlerde Vezirköprü bizim iftiharımız olmuştur. Yeni ilçe binası hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ardından söz alan AK Parti Samsun Milletvekili MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan: "Bugün Ak Partimize yakışan, Vezirköprü'müze yakışan yeni ilçe binamızı açıyoruz. Burası sadece bir bina değil, burası duvarlardan oluşan bir yapıdan ibaret değil. Burası bizim heyecanımızla hizmet etmek için yeni hizmet noktamız." İfadelerini kullandı.

Bu güzel günde yeni ilçe binamızın açılışında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum diyen Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş: "Ak Parti yurdun dört bir yanında mücadelesini verirken Vezirköprü bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, Samsun bizi hiçbir yalnız bırakmadı. Şükranlarımızı sunuyoruz.

Bugünden sonra Vezirköprü'deki teşkilat çalışmalarımız şu güzel binada sizinle birlikte olacak. Burada sadece toplantılar yapmayacağız. Vezirköprü'deki bütün dertlere derman olacağız. Her çalışmamız, her açılışımız işte böyle bayram havasında olsun. Bu inançla çalışmalarımızı Samsun'umuzun dört bir yanında, Türkiye'nin her yerinde çalışmalarımızı sürdürerek teşkilatımızı en üst seviyeye çıkaracağız.

Büyükgümüş, siyasetin kişisel hırs ve makam arayışı için yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bundan nasibini almayanlar siyaseti, 'Ben nasıl buraya girerim de bir koltuk kaparım, oradan da nasıl heva ve hevesimi tatmin ederim?' diye görüyor. Omuzlarımızdaki sorumluluk, bu anlayışın Türkiye'mizde asla yüz bulmamasını sağlamaktır. Onun için mücadele ediyoruz, onun için gayret ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından okunan dualar ile birlikte protokol üyeleri tarafından AK Parti Samsun İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve beraberindeki heyet yeni hizmet binasını gezdi. Gezinin sonunda Büyükgümüş, Ak Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı Şeref Defterine notunu yazarak imzasını attı. - SAMSUN