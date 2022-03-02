Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede - Son Dakika
Üye Girişi

Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede

02.03.2022 09:33
Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede

Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devreye girdi.

Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devreye girdi.

Yenişehir Yeşilkent Servis Kooperatifi Başkanı Fikret Çoban, "Yaşadığımız sıkıntıların çözüm konusunda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Yeşilkent servis kooperatif üyelerinin S plakalarına kesilen cezalar ve araçlarının bağlanması üzerine birçok şoför mağdur olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Yenişehir Yeşilkent Servis Kooperatifi Başkanı Fikret Çoban," Yaşadığımız bu zorlu süreçte bizlerin her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik'e, AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu'na kooperatifimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çoban, " Bugün AK Parti Yenişehir İlçe Başkanımız Fikret Hatipoğlu'nun girişimi sonucu AK Parti Bursa İl Başkanımız Davut Gürkan ile görüştük. Kendilerine öncelikle bizlere göstermiş olduğu sıcak ve samimi yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız konunun çözümü için gerekli görüşmeleri yapacağını bizlere iletti.En kısa sürede hayırlı haberlerini bekliyoruz. Yaşanan bu süreçte bizlerin her yanında olan Belediye Başkanımız Davut Aydın'a da teşekkür ediyorum " diye konuştu.

AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu," İlçemizde bulunan servis kooperatifimizin yaşadığı sıkıntıları en başından beri takip ediyoruz. Sorunun çözümü için AK Parti Bursa İl Başkanımız Davut Gürkan'a konuyu aktardık. İnşallah en kısa zamanda sorunun çözüme ulaşacağına düşünüyoruz.Belediye Başkanvekilimiz Süleyman Çelik te konuyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a aktardılar" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, "İlçemizin güzide kurumlarından birisi olan Yenişehir servis kooperatifi değerli üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a aktardım. Kendileri konuyla ilgileneceğini aktardı. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede
Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede

YORUMLAR
500
AK Parti'li Gözgeç: 'Bizim mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi' AK Parti'li Gözgeç: 'Bizim mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi' Bursa yeni yatırımlarla sporda da marka oluyor Bursa yeni yatırımlarla sporda da marka oluyor

Yenişehir, AK Parti, Hisarcık, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:16 Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:50 Biden'dan ulusa seslenişte Ukrayna gafı: Putin İran halkının kalbini kazanamayacak
08:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:19 Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı
08:05 Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 09:40:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement