CHP\'den Menemen\'deki Arazi Satışlarına Tepki

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(İZMİR)- AK Partili Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nin, belediye mülkiyetindeki tarım ve 1. derece doğal sit alanında bulunan 49 araziyi satmasına tepki gösteren CHP'li meclis üyeleri basın açıklamasında bulundu. Menemen Belediye Meclis Üyesi Şenol Öğütlü, "Üç günlük satışta toplam 347 bin 707 metrekare tarımsal arazinin satışı gerçekleştirildi. Bu satılan arazilerden elde edilen 432 milyon 338 bin TL'lik bir gelir elde edildi. Maalesef bu gelirin hiçbiri Menemen'in kasasına, Menemen halkının kasasına girmeyecek" dedi.

Satışı yapılan arazilerin bulunduğu bölgede açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi CHP'li Şenol Öğütlü, Menemen'in değerli tarımsal arazilerinin belirli müteahhitlere peşkeş çekildiğini öne sürerek "Satışları üzülerek maalesef meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte takip ettik. Bu üç günlük satışta toplam 347 bin 707 metrekare tarımsal arazinin satışı gerçekleştirildi. Bu satılan arazilerden elde edilen 432 milyon 338 bin TL'lik bir gelir elde edildi. Maalesef bu gelirin hiçbiri Menemen'in kasasına, Menemen halkının kasasına girmeyecek. Çünkü bunlar geçmiş dönemde 2023 ve 2024 yılları arasında Menemen Belediye Başkanı ve yönetim tarafından 'Menemen artık ayaklarının üzerinde duran, Menemen artık güçlü, Menemen kendi kaynağını yaratıyor. Kendi işini, kendi kaynaklarıyla bütün icraatları yapıyor' diyen bir Belediye Başkanının maalesef üzülerek seyrediyoruz ki o dönemler bir liralık malzemeyi 10 liraya, 15 liraya aldığının karşılığını bugün maalesef bu güzelim tarım arazilerinin bedeli karşılığında arazileri vermiş bulunmaktayız" dedi.

"Mecliste bu arsaların satılmaması için çok büyük mücadeleler verdik"

Meclis Üyesi Öğütlü, arsaların satılmaması için büyük mücadele verdiklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkeli bölgesindeyiz. Şu anda içerisinde Bulunduğumuz tarım arazisi 525 parselin içerisindeyiz. Bu içerisinde bulunduğumuz arazi 20 dönüm. Bir bölümü tarımsal arazi. Hemen yan tarafta gördüğünüz yer ise Türkeli'nin mezarlığının olduğu yerdeyiz. Maalesef geçmiş dönemde köy tüzel kişiliğinde Menemen Türkelli Mezarlığı'nın küçük olduğu ve yetersiz kaldığı sebebiyle bir hayırsever vatandaşımız bu güzelim araziyi sadece mezarlık yapılsın diye devri gerçekleştirmiş. Mecliste bu arsaların satılmaması için bütün Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleriyle birlikte çok büyük mücadeleler verdik. Talan edilmemesi için büyük bir gayret içerisinde olduk. Ancak maalesef belediye başkanı ve onun yönetimi bizleri hiçe sayarak, bizlerin bu yalvarışımızı, bu yakarışımızı, bu söyleşimizi hiçe sayarak, bizleri dinlemeyerek bu arazilerin tamamını bugün satışını gerçekleştirdiler. Bu görmüş olduğunuz arazi aslında bir tarım arazisi değil. Burası bir mezarlık yeri. Burası en kısa sürede mezarlığa dönüştürülecekti. Ama maalesef bugün bu güzelim arazi de bir müteahhitin çok cüzi bir miktarı Menemene yaptığı, hizmet karşılığında bu güzelim tarım arazisini 20 dönümlük bir arazinin satışı gerçekleştirildi. ve bunu bizler de maalesef üzülerek tanıklık ettik."

"Üç günde 430 milyon lira borç ödedi bu halk"

"Değerli Menemen halkı, çok değerli İzmirliler ve değerli ülkemin güzel insanları maalesef Menemen'de geldiğimiz nokta şu anda bu. 20233 ve 2024 yılında Menemen'e alt geçit yaptım diye mecliste günlerce bize işte gördünüz mü Yaptığımız alt geçit dediği yeri bugün onun borcunu da 118 milyon lira bedel karşılığında, tarla karşılığında muhasıplaşıldı. Çok üzülerek seyrettik. Bununla kalacak mı? Hayır. Maalesef ki bu bununla bitmeyecek. Çünkü halen müteahhitlere borçları şu anda halen biz yüzde onu yüzde beşini ödedik maalesef. Ne borçlar çıkacağını da bilmiyoruz. Bunun karşılığında artık satacak yer de kalmadı. Biliyorsunuz vergi dairesine ve SGK'ya da bütün köyler ve kasaba statüsüne geçmiş dönemde cami, okul, köy meydanını dahi verdik. Şu anda tekrar kendisine soruyoruz. Mezarlık yerlerini verdik. Şu anda kendisine soruyoruz; daha satacak yer kaldı mı? Daha ne kadar borcumuz var? Üç günde 430 milyon lira borç ödedi bu halk. Bu köylülerin, bu halkın dedelerinden kalan arazilerle bunu Ödedik. Bunun ucu bucağı yok. Bunun biteceği de yok. Buradan hep birlikte sesleniyoruz: Sayın Aydın Pehlivan, bu hatadan dönmen lazım. Bu hatadan dön. Bu üç gündür satılan araziler, işçi maaşlarına da gitmeyecek. Bunu da biliyoruz."

Karagöz: "Neden Menemenliye, gençlere çocuklarımıza kalmasın?"

Menemen Belediye Meclis Üyesi CHP'li Erdal Karagöz ise satılan yerlerin ilçenin en güzel noktaları olduğunu belirterek "Bu yerlerin belirli kısımları da toplulaştırmadan gelen yani Menemen'deki altyapı çalışmasında 1992-1996-1998 yıllarında Dünya Bankası'nın ortaklaşa çalışmış olduğu tapulaştırmadan elde edilen araziler. Bu arazilerden arta kalan bazı parçaların da zamanında köy tüzel kişiliklerine bırakıldı. Bu bırakılma sonucunda da köydeki muhtarlık veya o dönemde belde belediye başkanlıkları bu arazilerimizi genelde kiraya ve kazanç amaçlı şekilde değerlendirildi ama şimdiki gördüğümüz ortam maalesef köylüye bırakılmış olan o dönemdeki araziler tarla vasfındakiler tarla, arsa vasfındakiler de arsa şeklinde satışlarına başlandı. Biz bu çalışmaları Menemen'de halkımıza bırakıyoruz değerlendirmelerini. Üzüntü verici bir şey. Neden Menemenliye, gençlere çocuklarımıza kalmasın? Onu düşünmek gerekir önce" dedi.

Karakaş: "Menemen'e bir inceleme başlatmasını diliyoruz"

Menemen Belediye Meclis Üyesi CHP'li Ecevit Karakaş da "Menemen'e bir inceleme başlatmasını diliyoruz" diye konuştu.