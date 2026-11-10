AK Partili Aksu, İBB'nin 65,1 kilometre metro açıklamasını eleştirdi - Son Dakika
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AK Partili Aksu, İBB'nin 65,1 kilometre metro açıklamasını eleştirdi

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AK Partili Aksu, İBB\'nin 65,1 kilometre metro açıklamasını eleştirdi
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İBB Meclisi AK Parti Üyesi Abdullah Aksu, kasım ayı toplantısında İBB yönetimini ulaşım yatırımları ve toplu taşıma hizmetleri üzerinden eleştirdi. Aksu, 2019'dan bu yana açılan 65,1 kilometre metronun yaklaşık 34,4 kilometrelik kısmının önceki dönemde başlatıldığını söyledi.

İBB Meclisi AK Parti Üyesi Abdullah Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında ulaşım yatırımları ve toplu taşıma hizmetleri üzerinden İBB yönetimini eleştirdi. Metro hatları, otopark kapasitesi, otobüs filosu ve ulaşım projelerine ilişkin rakamlar paylaşan Aksu, 2019 yılından bu yana açılan metro hatlarının önemli bölümünün önceki dönemde başlatıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı oturumunda ulaşım gündemine ilişkin konuşan AK Parti İBB ve Esenler Belediye Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İstanbul'daki metro yatırımları, otopark projeleri, otobüs alımları ve toplu taşıma hizmetlerini değerlendirdi.

Konuşmasına "Lafla peynir gemisi yürümez" sözünün hikayesiyle başlayan Aksu, İBB yönetiminin 2019 yılında ulaşım sorunlarını çözme yönünde verdiği sözleri hatırlatarak, açıklanan projelerle gerçekleşen yatırımlar arasında farklılıklar bulunduğunu belirtti.

"65 Kilometre Metronun 34,4 kilometrelik kısmı önceki dönemin çalışması"

İBB yönetiminin son dönemde 65,1 kilometre metro hattı açıldığı yönünde açıklamalar yaptığını belirten Aksu, açılan hatların yapım süreçlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

2018 yılı faaliyet raporundaki fiziki ilerleme oranları üzerinden bir hesaplama yaptıklarını ifade eden Aksu, önceki dönemde gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık 34,4 kilometrelik hat uzunluğuna karşılık geldiğini, mevcut yönetim döneminde tamamlanan işlerin oransal karşılığının ise yaklaşık 35,1 kilometre olduğunu açıkladı.

Aksu, "Bu yönetim yaklaşık 8 yıldır İstanbul'a 'Biz başladık ve bitirdik' diyebilecekleri yeni bir metro hattı kazandıramamıştır" ifadelerini kullandı.

Otopark kapasitesindeki rakamları karşılaştırdı

İBB'nin 2019 yılında verdiği 100 bin araç kapasiteli otopark vaadini de gündeme getiren Aksu, belediyenin faaliyet raporları ile yönetimin açıklamalarındaki rakamları karşılaştırdı.

2019 yılı faaliyet raporunda İstanbul'daki otopark kapasitesinin 94 bin 332 araç olarak yer aldığını, 2025 yılı faaliyet raporunda ise bu sayının 119 bin 18'e yükseldiğini belirten Aksu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın yaklaşık 140 bin araçlık kapasiteden söz ettiğini hatırlattı.

Aksu, "Şimdi biz İBB'nin resmi faaliyet raporuna mı inanacağız, yoksa Sayın Başkanvekilinin verdiği sayılara mı?" diye sordu.

Otopark kapasitesindeki artışın önemli bölümünün yol kenarı park alanlarından kaynaklandığını söyleyen Aksu, yeni katlı ve yer altı otoparklarının sayısının açıklanmasını istedi.

Nuri Aslan'ın açılışını duyurduğu toplam 1.465 araç kapasiteli dört otoparkın da önceki dönemde inşasına başlanan metro istasyonlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

"HIZRAY projesi ne oldu?"

Konuşmasında HIZRAY projesine de değinen Aksu, 2019 yılında gündeme getirilen projenin 74 kilometre uzunluğunda, 13 istasyonlu ve 12 ilçeden geçen bir ulaşım hattı olarak tanıtıldığını hatırlattı.

Projenin günde 1,5 milyon yolcu taşımasının ve İstanbul'un iki yakası arasında 53 dakikalık ulaşım sağlamasının hedeflendiğini belirten Aksu, aradan geçen sürede projenin hangi aşamaya geldiğinin açıklanmasını istedi.

Aksu ayrıca Dolmabahçe'den başlayarak Levazım, Baltalimanı, Çayırbaşı ve Sarıyer üzerinden Kilyos'a uzanması planlanan toplam 39,7 kilometrelik karayolu tünel projesini hatırlatarak, projenin devam ettirilmemesini eleştirdi.

Otobüs alımları ve filo yaşı gündemde

İBB'nin yeni otobüs alımlarına ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Aksu, 2 bin otobüslük alım programı duyurulmasına rağmen ilk törende 10 otobüsün teslim alındığını, daha sonra yaklaşık 25 otobüsün daha filoya katıldığını söyledi.

Yeni otobüslerin belediyenin öz kaynaklarıyla alınmasına değinen Aksu, "Madem öz kaynaklarınızla otobüs alabiliyordunuz, bugüne kadar neden almadınız?" sorusunu yöneltti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın otobüslerin yaş ortalamasının 20 olduğunu ve 2028 yılı sonunda bu ortalamanın 6'ya düşürülmesinin hedeflendiğini söylediğini aktaran Aksu, 2019 yılında İETT filosunun ortalama yaşının 5,5 olduğunu belirterek filonun yenilenme sürecini eleştirdi.

"M7 Metrosundaki arıza 197 gündür giderilemedi"

M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı'ndaki arızayı da gündeme getiren Aksu, sorunun 197 gündür devam ettiğini hatırlattı.

Onarım ihalesinin arızadan yaklaşık dört buçuk ay sonra gerçekleştirildiğini söyleyen Aksu, geçmiş dönemde metrobüs hattının 11 kilometrelik Topkapı-Zincirlikuyu etabının 77 günde tamamlandığını hatırlatarak ulaşım projelerindeki uygulama sürelerini karşılaştırdı.

"Makamlar geçicidir, şehirler kalıcıdır"

İstanbul'un ulaşım sorunlarının uzun vadeli planlama, mühendislik ve finansman gerektirdiğini belirten Aksu, konuşmasının sonunda şehir yönetiminde verilen sözlerin somut yatırımlarla karşılık bulması gerektiğini ifade etti.

Aksu, "Şehir yönetmek ciddi iştir. Planlama ister, mühendislik ister, finansman ister, irade ister ve bütün bunlardan önce o şehri gerçekten dert edinmeyi gerektirir. Çünkü bir şehrin geleceği, yöneticilerinin kişisel gelecek planlarından çok daha büyüktür. Makamlar geçicidir, şehirler kalıcıdır. Sözler unutulur, eserler kalır" dedi.

Kaynak: İHA
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