Milletvekilleri Sungurlu’da Başkan Dere’yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 19:28  Güncelleme: 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret eden AK Parti Kayseri MilletvekiliHulusiAkar, "Muhsin Dere'nin tecrübesi, çevresi, kişiliği Sungurlu'nun çağ atlamasına yetecek inşallah" dedi.

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Çorum'un Sungurlu ilçesini ziyaret etti. Heyet, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından ilçe girişinde karşılanan Akar, Sungurlu Belediyesi sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmaya, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, MHP İlçe Başkanı Etem Alaf, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, Ocak-Parti-KAÇEP teşkilatları, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri de katıldı. .

Ziyarette konuşan Akar, Savunma Bakanlığı görevi süresince, bakan yardımcılığını yürüten Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ilçede yürüttüğü çalışmalar için tebrik ederek, "Muhsin Dere'nin tecrübesi, çevresi, kişiliği Sungurlu'nun çağ atlamasına yetecek inşallah. İlçede Cumhur İttifakı çerçevesinde yapılan çalışmaları da canı gönülden büyük bir gönülle izliyoruz, inşallah bunların devamını da bekliyoruz. Anadolu gerçekten her türlü övgüye, her türlü desteğe, her türlü konfora layık" dedi.

Cumhur İttifakı olarak kararlılıkla çalışmaya devam etttiklerini vurgulayan Akar,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı tesis ettiler. Bu ittifak yerli ve mili. Bu ittifak azimle kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Hepimizin birinci amacı terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye. Bunun ihyası için çalışmalarımız başarılı bir şekilde sonuçlanacak ve önümüze emin olarak, güvenle, rahat bir şekilde bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılışın ardından ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Dere ise yaptığı açıklamada, "Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş oldukları Cumhur İttifakı ruhunu, yerli ve milli duruşu, binlerce yıllık köklü tarihimize de atıfta bulunarak ilçe protokolümüze ve çok kıymetli hemşehrilerimize veciz bir hitapta bulundular. Başta şahsım olmak üzere bizler için yeri ve anlamı çok farklı olan Bakanımıza ve beraberinde Milletvekillerimizden oluşan değerli heyete nazik teşrifleri için şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu
Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı müdahale anı kamerada Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı; müdahale anı kamerada
Batman’da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

19:06
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
18:20
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 19:32:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.