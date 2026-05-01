Milletvekilleri Sungurlu’da Başkan Dere’yi Ziyaret Etti

Milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret eden AK Parti Kayseri MilletvekiliHulusiAkar, "Muhsin Dere'nin tecrübesi, çevresi, kişiliği Sungurlu'nun çağ atlamasına yetecek inşallah" dedi.

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Çorum'un Sungurlu ilçesini ziyaret etti. Heyet, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından ilçe girişinde karşılanan Akar, Sungurlu Belediyesi sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmaya, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, MHP İlçe Başkanı Etem Alaf, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, Ocak-Parti-KAÇEP teşkilatları, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri de katıldı. .

Ziyarette konuşan Akar, Savunma Bakanlığı görevi süresince, bakan yardımcılığını yürüten Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ilçede yürüttüğü çalışmalar için tebrik ederek, "Muhsin Dere'nin tecrübesi, çevresi, kişiliği Sungurlu'nun çağ atlamasına yetecek inşallah. İlçede Cumhur İttifakı çerçevesinde yapılan çalışmaları da canı gönülden büyük bir gönülle izliyoruz, inşallah bunların devamını da bekliyoruz. Anadolu gerçekten her türlü övgüye, her türlü desteğe, her türlü konfora layık" dedi.

Cumhur İttifakı olarak kararlılıkla çalışmaya devam etttiklerini vurgulayan Akar,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı tesis ettiler. Bu ittifak yerli ve mili. Bu ittifak azimle kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Hepimizin birinci amacı terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye. Bunun ihyası için çalışmalarımız başarılı bir şekilde sonuçlanacak ve önümüze emin olarak, güvenle, rahat bir şekilde bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılışın ardından ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Dere ise yaptığı açıklamada, "Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş oldukları Cumhur İttifakı ruhunu, yerli ve milli duruşu, binlerce yıllık köklü tarihimize de atıfta bulunarak ilçe protokolümüze ve çok kıymetli hemşehrilerimize veciz bir hitapta bulundular. Başta şahsım olmak üzere bizler için yeri ve anlamı çok farklı olan Bakanımıza ve beraberinde Milletvekillerimizden oluşan değerli heyete nazik teşrifleri için şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM