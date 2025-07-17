Akarbaşı Muhtarından Çarşamba Pazarı Açıklaması: Sorunlar Var

Eskişehir'de tartışma konusu olan Çarşamba Pazarı (ÇARPA) ile ilgili açıklama yapan Akarbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Cansever, "Biz, meyve sebze satılan pazarın kaldırılmasını istemiyoruz. Bez gibi diğer malzemelerin satıldığı ÇARPA ile ilgili sorunlar yaşıyoruz" dedi.

Akarbaşı Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı, vatandaşlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı esnafın davranışlarından ve oluşan gürültüden rahatsız olduğunu, ayrıca bir hasta olduğu zaman bölgeye ambulans giremediğini söyleyen mahalle sakinleri, pazar yerinin taşınmasını istiyor. Bu durumlar ilgili vatandaşların şikayetlerini ilettiği Akarbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansever, hem yaşanan sorunları anlattı hem de düşüncelerini dile getirdi.

"ÇARPA'dan sadece Eskişehirliler değil, diğer iller de faydalanmaya çalışıyor"

İlk olarak, pazarın taşınacağıyla ilgili iddialara değinen Muhtar Mustafa Cansever, "Hangi tarafa, nereye taşınacağını bilemiyorum. 71 Evler ve Emek Mahallesi deniliyor. Başka yerler de söyleniyor. Şu an bir kesinlik yok. Yeri bilemem ama burada bir rahatsızlığımız var mı? Var. Bu pazardan Eskişehir'in mahalle sakinleri değil, diğer iller de faydalanmaya çalışıyor. Herkes geliyor. Buna bağlı olarak araç trafiği yoğunlaşıyor. Atatürk Bulvarı ne kadar büyük olursa olsun 2'şer, 3'er sıra kapandığı oluyor. Trafik aksıyor. Burada yayaların geçişi fazla. Yaşanan durum da yoğun bir şekilde dur kalklara, trafik kazalarına sebebiyet veriyor" şeklinde konuştu.

"Sorunlar oluyor ama muhatap bulamıyoruz"

Esnafla ilgili yaşanan soruna değinen Muhtar Cansever, "Pazarcılarla sorunlarımız var mı? Evet, vardır. Çünkü tuvaletleri yok, ihtiyaçlarını gidermek için bir tuvalet bulamıyorlar. Bu vatandaşlar da gelen ihtiyaçlarını nereden de karşılayacak? İnsanların bahçesine giriyorlar, istenmeyen hallerde petlere dolduruyorlar. Bunu da bahçelere atıyorlar. Tellere, direklere ve ağaçlara fark etmeden zarar veriyorlar. Araçlarını kaldırımların üzerine bırakıyorlar. Kot farkından dolayı geçen bizim bir duvarımız göçtü. Sorunlar oluyor ama muhatap da bulamıyoruz. Herkes farklı bir şey söylüyor. Belediyeden de muhatap bulamıyorsun. Konuşabilsek bu sorun ortadan kalkacak ama bir türlü bu noktaya gelemedi" ifadelerini kullandı.

"Biz meyve sebze satılan pazarın kaldırılmasını istemiyoruz"

ÇARPA'nın mahalleye çok fazla getirisi olmadığına değinen Muhtar Cansever, sözlerine şöyle devam etti:

"Çevre illerden ve ilçelerden gelen vatandaşlar bir bez parçası almak için ÇARPA'ya geliyor. Mahallede pazara ihtiyacımız var, biz meyve sebze satılan pazarın kaldırılmasını istemiyoruz. Bez gibi diğer malzemelerin satıldığı ÇARPA ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Diğer illerden gelen vatandaşlar ÇARPA için geliyor. Trafik yoğunluğunun asıl sebebi bu." - ESKİŞEHİR