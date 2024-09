Akçaabat Belediyesi Tarım ve İstihdamı Desteklemeye Devam Ediyor

Yerel

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat'ta istihdamı arttıran, hem ilçenin hem de ülkenin ekonomisine katkıda bulunan projeler üretiyor, hazırlıyor ve bu projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hem Türkiye Yüzyılı'na hem Akçaabat Yüzyılı'na önemli ekonomik katkı sağlamayı hedefleyerek Düzköy Yolu üzerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 2 adet Bitki Üretim Serası kuran Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, toprakların kıymetini iyi bildiğini ve değerlendirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya gayret ettiğini söyledi.

Akçaabat'ta tarımın gelişmesine katkı sağlamak, çiftçi ve üreticilere destek olmak amacıyla Akçaabat Belediyesi tarafından, Düzköy Yolu üzerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 2 adet Bitki Üretim Serası kurulmuştu.

Kurulan Bitki Üretim Seralarında Akçaabat'ta peyzaj düzenlemelerinde kullanılmak üzere yetiştirilen çiçek ve bitkilerin yanı sıra şehrin tarımsal çeşitliliğine katkı sağlayacak fideler de yetiştirildi. Akçaabat'ın tarımsal çeşitliliğine ve şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayacak fideler arasında aronya meyvesi, Trabzon hurması, kokulu üzüm, ahududu, böğürtlen ve kızılcık yer alıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre ise son iki yılda 45 bin aronya meyvesi yetiştirilerek 180 çiftçiye dağıtıldı. Böylece Süper Meyve olarak bilinen aronya meyvesi Akçaabat'ta 180 dönüm araziye dikilmiş oldu. Ayrıca 5 bin adet Trabzon hurması, 2 bin 500'er adet kokulu Üzüm, ahududu, böğürtlen ve kızılcık meyvesi fideleri de yine Bitki Üretim Seralarında üretilerek çiftçilerle buluşmaya hazır hale getirildi. Seralarda tohumdan fide aşamasına kadar getirilen ve dikimine hazır halde olan bitkiler, yetkililer tarafından belirlenen şartlara uygun çiftçilere Akçaabat Belediyesi aracılığıyla dağıtılıyor. Dikimden hasara kadar olan süreçte de yine Akçaabat Belediyesi çiftçilere her türkü desteği sağlıyor.

Tarıma ve üretime yapılan her yatırımın Akçaabat'ın, hemşehrilerinin ve çocukların geleceğine yapılan bir yatırım olarak gördüğünü belirten Başkan Ekim, "Toprağımızın kıymetini biliyor ve zenginliğimizi doğru tarım politikaları ve çevre dostu uygulamalarla koruyoruz. Şehrimizin iklimi, birçok tarım ürününün Akçaabat'ta yetişmesine elverişlidir. Bu sebeple hem yöresel ürünlerimiz hem de tarıma, ekonomiye ve çiftçiye katkı sağlayacak ekonomik getirisi yüksek pazar imkanı geniş olan yeni ve farklı ürünlerin de şehrimizde yetişmesini istiyoruz. Hatta Akçaabat'ımız tarımın merkezi olsun istiyoruz. Bu minvalde Akçaabat Kaymakamlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Akçaabat Ziraat Odamız ile iş birliği halinde çalışıyoruz. Çiftçimizi eğitiyor, doğru tarım uygulamalarını öğrenmelerine ve uygulamalarına destek veriyoruz. Ürünleri, son teknolojiyle donattığımız seralarımızda üretiyor, çiftçimizle buluşturuyoruz. Her zaman kaynaklarımızı verimli kullanmaya, üretmeye ve tasarruf etmeye büyük özen gösteriyoruz. Şehrimizin her açıdan gelişmesine katkı sağlayacak uygulamalara imza atmaya, öncülük etmeye ve örnek olmaya devam edeceğiz" dedi. - TRABZON