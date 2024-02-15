Akçaabat\'ın düşman işgalinden kurtuluşu konferansla kutlandı

Akçaabat Belediyesi tarafından 17 Şubat Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Erol Günaydın Sanat Merkezinde "Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm: Doğu Karadeniz'de İşgal ve Göçün Acıları" adlı konferans düzenlendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Köksal'ın konuşmacı olduğu konferansa Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, daire amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta, Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Karadeniz'de yaşanan göç olayları, Akçaabat'ın durumu, savaşta yaşananlar, göçün sebep olduğu acılar, göç sebebiyle azalan nüfus, Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluş mücadelesi, şehrin savunması gibi konular ele alındı.
Duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Köksal'a bilgi paylaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Akıcı ve etkileyici üslubuyla bizi savaş yıllarına götürdü. Savaş, tek başına çok büyük ve zor bir olay. Savaşın üzerine bir de göç eklenince o yıllarda insanların yaşadıkları zorluklar kat kat artıyor. O dönmelerde genç erkek nüfus cephedeydi. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar geride kalanlardı ve göç etmek zorundaydılar. İnsanların yerinden yurdundan, vatanından toprağından ayrılmak zorunda kalması hangi açıdan bakarsanız bakın zordur. Vatanımızın her karışı büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle elde edildi; korundu. O dönemlerde savaşarak cephede koruduğumuz vatanımızı günümüzde çok okuyarak, bilime ve teknolojik gelişmelere önem vererek korumalıyız. Gençler, gelecek size emanettir" dedi.
Konuşmanın ardından Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Köksal'a plaket ve çiçek takdim ettiler. Konferans, katılımcıların soruları ve cevaplarla sona erdi. - TRABZON
Son Dakika › Yerel › Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşu konferansla kutlandı - Son Dakika
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